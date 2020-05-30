التحقيق مع المديرة.. استغلال فناء مدرسة ببورسعيد للعب الكرة أثناء الحظر

قرر الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، إحالة مديرة مدرسة هدى شعراوى الإعدادية للبنات للتحقيق، لاستغلال فناء المدرسة للعب كرة القدم أثناء وقت الحظر، من قبل أشخاص ليس لهم صلة بالمدرسة، وذلك بعد تداول صور على مواقع "فيس بوك".

وصرح وكيل الوزارة أن هذا الإجراء يأتى على خلفية استخدام فناء المدرسة فى غرض غير المخصص له قانونيًا، وذلك أثناء مدة حظر حركة المواطنين التي أقرها رئيس مجلس الوزراء كإجراء احترازي لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد.

وأوضح "باهي" أن التحقيقات التى ستتم بمعرفة إدارة الشئون القانونية المركزية، ستخلص إلى من تورط فى هذا العمل، ومن ورائه، وسيتم معاقبه بالقانون.