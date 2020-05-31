قراء "الوطن": رامز مجنون رسمي أفضل برنامج والإمام الطيب المركز الثاني

بعد انتهاء السباق الرمضاني، والذي احتوى على عدد كبير من البرامج المتنوعة، ما بين الدينية والاجتماعية والمقالب، أعلنت جريدة "الوطن" عن استفتاء أفضل برنامج رمضاني، عرض خلال الشهر الكريم، سواء كان مقالب أو اجتماعي أو ديني.

وجاءت نتيجة الاستفتاء حسب رأي القراء كالآتي...

في المركز الأول حل برنامج رامز مجنون رسمي، بنسبة تصويت وصلت إلى 37%، على الرغم من أن البرنامج واجه انتقادات واسعة خلال عرضه في الشهر الكريم بسبب تعرض الفنانين والضيوف إلى مواقف محرجة خلال التصوير، مثل الوقوع في الماء، وبعضهم كاد يصاب بنوبة قلبية.

أما المركز الثاني فكان من نصيب البرنامج الديني "الإمام الطيب" والذي يقدم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب على قناة DMC المصرية، بنسبة 21%، والذي حظي بنسبة مشاهدة مرتفعة، بسبب الموضوعات الدينية والآراء الوسطية التي كان يستعرضها الإمام خلال اللقاء.

وفي المركز الثالث جاء برنامج المسابقات الرمضانية "أغلب السقا" بنسبة تصويت 11%، والذي كان يعتمد على استضافة فنان ليلاعب الممثل المصري أحمد السقا، والفائز يحصل على جائزة قدرها 100 ألف جنيه، يتم التبرع بها لإحدى الجمعيات الخيرية حسب رغبة النجم، وهو من تقديم الفنانة رزان مغربي.

جاء برنامج "crazy taxi" في المركز الرابع، وهو برنامج مقالب كوميدي لطيف، وفي المركز الخامس جاء برنامج الدكتور علي جمعة "مصر أرض الأنبياء" بنسبة تصويت 5%، وجاء في المركز التالي "شيخ الحارة والجريئة" تقديم المخرجة إيناس الدغيدي، بنسبة تصويت 4%، ثم برنامج المقالب "محدش فاهم حاجة" بنسبة تصويت 3%.

وحصلت عدد من البرامج على نفس نسبة التصويت وهي 2%، وكانت كالآتي برنامج "ربي زدني علمًا" وبرنامج "نور النبي" وبرنامج "حلو بس"، وحصلت برامج أخرى على نسبة 1%، وهي برنامج "مودة ورحمة" وبرنامج "سفرة هنية" وبرنامج "الشيف ومفيدة".

وتذيل قائمة أفضل برنامج، حيث لم تحصل على أي تصويت وهي برنامج "خلى بالك من فيفي" وبرنامج "مطبخ الهوانم".