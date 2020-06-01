الصحة: أي مخالط لمريض كورونا عنده أعراض هياخد علاج.. حافظوا على نفسكم

قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة للرعاية الصحية الحرجة، إنّ أي مواطن يعاني من أعراض فيروس كورونا، سيتم إخضاعه للعلاج فورا قبل إجراء المسحة عليه: "لو حد عنده أعراض من المخالطين هياخد العلاج فورا".

وأضاف وديع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر"، الذي تقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أنّه على المواطنين اتباع الإجراءات الاحترازية وتنفيذها بحذافيرها، لافتا إلى أنّه حال زيادة الأعداد، فلن يستطيع أي نظام صحي على مستوى العالم استيعاب الحالات.

وأكد أنّه حال لم يتم اتباع الإجراءت الاحترازية، فقد تحدث جائحة جديدة لفيروس كورونا تحصد الآف الحالات: "ياريت نحافظ على نفسنا".