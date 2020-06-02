آخرهم هنيدي.. فنانون خضعوا لعمليات جراحية في ظل كورونا

رغم الظروف التي يمر بها العالم من انتشار فيروس كورونا، وخوف البعض من الخروج، إلا أن هناك عدد من الفنانيين فوجئنا بمرضهم، وإجرائهم عمليات جراحية.

فوجئ محبي الفنانة أمينة، بإعلانها استئصال ورم ليفي في منطقة الحالب منذ أيام، ما أثار قلق الجمهور عليها، لتظهر وتطمئن جمهورها، من خلال عدد من التصريحات الصحفية.

الفنان محمد هنيدي هو الآخر، خضع لعملية تركيب دعامتين في القلب، ولم يعلن إلا بعد أن هاجمه البعض لعدم حضور جنازة الراحل حسن حسني، ليظهر ويعلن عبر حسابه بتويتر، أنه أجرى عمليه تركيب دعامتين، وممنوع من الحركة بأمر الأطباء.

الفنان الشاب رامز أمير خضع لعملية جراحية خطيرة، أعلن عنها خلال موقع التواصل الاجتماعي، بعد انتهائه منها، ونشر صورة له من داخل المستشفى، وقال إن العمليه نتيجة إصابة تمت أثناء قيامه بأحد التمارين الرياضية.