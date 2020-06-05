إزالة التعدي على 3400 متر مباني على الأراضي الزراعية بقرية أبوطفيلة

أعلن كرم الشحات رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب أن الوحدة المحلية للمركز والمدينة، نفذت اليوم الجمعة 5 يونيو حملة إزالة للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وحمايتها من المخالفين والتصدي لهم بقرية أبوطفيلة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب.

وأسفرت جهود الحملة عن تنفيذ عدد 2 حالة عبارة عن منزل من الطوب الأبيض غيرمكتمل البناء على مساحة 160 متر إزالة فورية ومنزل غير مكتمل من الطوب الأبيض على مساحة 180 متر إزالة فورية.

وأشار الشحات إلى أن الحملة، جاءت تنفيذا لتعليمات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بشأن إستغلال بعض المواطنين للظروف التي تمر بها البلاد من تداعيات فيروس كورونا المستجد والتعدي المخالف بالبناء العشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص، وبحضور أحمد الصياد، رئيس قرية أبوطفيلة، بالتنسيق مع الأمن، ومن خلال المعدات الخاصة بالوحدة المحلية وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية بحسب القانون.

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جانب من الحملة