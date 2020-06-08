النواب: إغلاق أي مدرسة تظهر بها إصابات بكورونا خلال امتحانات الثانوية

أكد سامي هاشم ، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي لمجلس النواب انه اذا ظهرت اي حالات اصابة كورونا لطالب في مدرسة خلال امتحانات الثانوية العامة ستغلق المدرسة ويحول الطلاب للجنة بمدرسة اخرى، حيث تم اعداد مدرستين احتياطي بكل ادارة تعليمية حتى تكون قريبة من المدرسة التي تغلق.

وقال سامي هاشم في كلمته بالجلسة العامة اليوم لمجلس النواب خلال مناقشة بيان وزارة التربية والتعليم حول الاستعدادات لاجراء امتحانات الثانوية العامة في ظل جائحة كورونا إنه كان هناك اقتراح بتخصيص فصلين للحجر الصحي بكل مدرسة ولكن هذا المقترح رفض، واشار" هاشم " الى انه كان هناك 10 اقتراحات منها إجراء امتحانات الثانوية العامة على فترتين او تأجيل الامتحانات او تقسيم اجراء الامتحان على مرحلتين اوتقديم ابحاث كما حدث مع مراحل اخرى.

وتابع هاشم قائلا: "مصر ليست في حظر شامل والفترة التي سيتم فيها امتحانات ليست فترة حظر وبالتالي هناك حرية للحركة ، ولجنة التعليم بالمجلس احضرت الطب الوقائي للجنة خلال اجتماعاتها وتم بحث كافة الضمانات مع وزارة الصحة والتنمية المحلية والتي ستؤمن المدارس والمباني" وواوضح "هاشم" ان لجنة التعليم بالبرلمان راجعت كل اجراءات التعقيم وخطة وزارة التربية والتعليم بالتفصيل.

واكد رئيس لجنة التعليم في كلمته على اخلاص القيادة السياسية في ان صحة المواطن في المرتبة الاولى مشددا على أن الدوله تهتم بابنائها في كل مراحل التعليم وليس الثانوية العامة فقط.