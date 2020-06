فيلم جديد عن زلزال ألاسكا من إخراج Ol Parker

يتعاون المخرج Ol Parker، مع شركة Concordia Studio، للعمل على إنتاج فيلم مقتبس من كتاب This Is Chance!: The Shaking of an All-American City.

الكتاب من تأليف Jon Mooallem.. والفيلم سيدور حول زلزال ألاسكار الشهير الذي حدث 27 مارس عام 1964، وهو كان الأقوى في تاريخ الولاية وتوفى بسببه أكثر من 100 شخص.

ويركز الكتاب على شخصية Genie Chance، وهو مراسل إذاعي لعب دور حاسم بعد كارثة الزلزال في المساعدة على إنقاذ بلدة حدودية ممزقة.. بحسب موقع هوليود ريبورتر.

وقال جوناثان كينج، أحد مؤسسي شركة كونكورديا عن مخرج الفيلمOl Parker: "لديه موهبة نادرة".

وOl Parker ولد عام 1969 في لندن، وكتب 11 فيلما، وأخرج 3، Imagine Me & You، عام 2005، وNow Is Good عام 2012، أما فيلمه الثالث والأشهر هو ماما ميا نحن هنا مرة أخرى عام 2018 ومن بطولة النجمة ميريل ستريب.