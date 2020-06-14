زحام أمام لجان اعتذارات المراقبين بلجان الثانوية العامة بالمنوفية

شهدت لجنة تلقي اعتذارات المراقبين عن أعمال امتحانات الثانوية العامة بمحافظة المنوفية، تكدس العشرات الراغبين في إلغاء ندبهم للمراقبة على الامتحانات، دون وجود آليات لتنظيم تقديم الاعتذارات من قبل مديرية التربية والتعليم.

وأكد عدد من المدرسين لـ"الوطن"، أنه لا يوحد أي تنظيم فعلي بين المدرسين، حيث تم توزيع أرقام تسلسلية على المراقبين، وقبل الوصول إلى ثلث هذه الأعداد انصرفت اللجنة في الساعة الثانية عشر والنصف، مؤكدين أن التقدم للتظلمات انتهى اليوم.

وأضاف المدرسون أن الكثير منهم تنطبق عليهم الشروط، وقدموا من قرى ومراكز بعيدة لتقديم التظلمات، مندهشين من إنهاء اللجنة عملها قبل انتهاء أوقات العمل الرسمية تحت مسمى أن اللجنة قادمة من الوزارة.