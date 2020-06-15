"خارجية الأردن" تدين الهجوم الإرهابي في محافظة ديالي بالعراق

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الهجوم الإرهابي الذي وقع في محافظة ديالي بالعراق، وأودى بحياة عدد من الأشخاص وإصابة آخرين.

ورفضت الوزارة الأردنية، بشدة في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، اليوم هذا العمل الإرهابي، رافضة أعمال العنف الأعمى الذي يستهدف زعزعة الأمن والإخلال بسلامة واستقرار البلاد.

وأكدت موقف الأردن الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف الجميع دون تمييز، وتضامنها مع العراق، معربة عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا وتمنياتها الشفاء العاجل للجرحى.