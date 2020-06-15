إخلاء سبيل 4 من مشجعي الأهلي في قضية "ألتراس أهلاوي"

قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل أربعة متهمين من جمهور النادي الأهلي كانوا محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات في قضية إعادة إحياء تنظيم ألتراس أهلاوي.

وجاء قرار النيابة بإخلاء سبيل المتهمين الأربعة بضمان محل إقامتهم فيما لا تزال التحقيقات جارية في القضية التي تحمل رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

والمتهمون الأربعة المخلي سبيلهم هم، حسام إيهاب وعبدالحميد مناع وأحمد محمد حسني ومحمد إسماعيل الصاوي.

وكانت النيابة خلال الفترة الماضية أخلت سبيل 12 متهما آخرين من مشجعي الأهلي الذين كانوا محبوسين على ذمة التحقيق في القضية.

يذكر أن قضية إعادة إحياء ألتراس أهلاوي قد بدأ التحقيق فيها العام الماضي وألقي القبض على عدد من مشجعي الأهلي الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات ونسب لهم اتهامات الانضمام لجماعة غير قانونية وإعادة إحياء رابطة ألتراس أهلاوي، وتقرر حبسهم احتياطيا وتجديد حبسهم عدة مرات خلال الأشهر الماضية إلى أن أخلت النيابة سبيل مجموعة منهم في أوقات متفاوتة.