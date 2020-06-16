توقف لأجل حادث.. مواقف إنسانية للسيسي مع أبناء شعبه

العديد من المواقف الإنسانية، استجاب فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي لأبناء شعبه في مناسبات مختلفة، وبأشكال عدة، ففي لافتة جديدة، استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، بعدما توقف خلال جولته التفقدية، للاطئمنان على شاب تعرض لحادث، أثناء سيره بدراجة نارية.

وقال السيسي للشاب: "مش لابسين خوز ليه؟.. المهم طمني عليك.. أنت كويس؟ فين زميلك اللي كان سايق، خلو بالكم من نفسكم"، وتوجه الشاب بالشكر للرئيس على توقفه للاطمئنان عليه، كما قدم طبيبا العلاج والاسعافات الأولية للشاب.

وفي أغسطس الماضي، استجاب الرئيس لمناشدة شيرين محب حكيم، بالتدخل لعلاج ابنتها جانو أسامة سعيد، المصابة بورم في الحبل الشوكي.

الطفلة جانو أسامة سعيد، المصابة بورم في الحبل الشوكي، ويستلزم إجراء جراحة عاجلة في الخارج على يد خبراء أجانب، وناشدت والدة الطفلة شيرين محب حكيم، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتدخل لعلاج ابنتها، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أمس.

قال الإعلامي أسامة كمال لـ"الوطن"، إنه تلقى اتصالًا من رئاسة الجمهورية بتبني الرئيس السيسي حالة الشابة لإجراء جراحة عاجلة لها لإزالة الورم.

هذه لم تكن الاستجابة الوحيدة للرئيس لمناشدات أبناء شعبه، ففي عام 2014 خلال زيارة رئيس الوزراء الأسبق، إبراهيم محلب، لأحد مستشفيات علاج السرطان، طلب الطفل أحمد ياسر مقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبعد فترة وجيزة قرر الرئيس مقابلته واستضافته في قصر الرئاسة، وقَبّل رأسه وأهدى الطفل للسيسي مصحفا هدية.

وخلال فعاليات المؤتمر الوطني الثالث للشباب بأسوان، أثناء تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي محطتي صرف المياه بمنطقة "كيما"، اعترضت مسنة موكب الرئيس، وقالت: "قالوا لي السيسي هيضربني بالرصاص، بس أنا قولت السيسي مش بيضرب الشعب بالنار!، السيسي عمره ما يضرب أهله ده خدني في حضنه وكان قادر يضربني ويقول دي إرهابية"، ليرد الرئيس: "أضربك إزاي!"، وساعدها السيسي في شرب المياه واحتضنها.

وفي واقعة أخرى، اشتكى أحد الشباب المشاركين في المؤتمر الوطني الثالث للشباب في أسوان، من صرف المخلفات في مياه النيل، التي يشرب منها الأهالي، واستجاب الرئيس السيسي لشكواه، وتفقد مشروع إحلال وتجديد ورفع كفاءة محطتي صرف المياه "كيما".

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمني السيد، الشهيرة بـ"فتاة عربة الإسكندرية"، التي ظهرت في صورة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وهي تسير بعربة محملة بالبضائع بغرض بيعها والتربح منها، ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسي الفتاة لمقابلته في القصر الرئاسي، ومنحها سيارة للعمل عليها، وكرمها بمؤتمر الشباب في شرم الشيخ.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مسبقا، قرارا بعلاج الطفل سعيد عبدالتواب، 13 عاما، على نفقة الدولة، في استجابة سريعة لما نشرته "الوطن"، ومتابعة حالته الصحية وتوفير كافة سبل الرعاية له، لتخفيف العبء عنه وعن والده الذي يحمله ابنه على كتفه من العياط إلى المركز القومي للبحوث، لتلقي جلسات العلاج الطبيعي.

وتواصلت الرئاسة مع هيئة السكك الحديدية التي يعمل بها والد الطفل، ويشكو من بُعد المسافة بين عمله في التبين، والمركز القومي للبحوث، ويطلب نقله إلى ورش بولاق أبو العلا، وأصدر قرارا بنقل الأب استجابة لطلبه.