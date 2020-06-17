اليوم.. التضامن تبدأ في صرف مساعدات "تكافل"

قررت نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي استمرار خطة صرف تكافل وكرامة لتخفيف التكدسات ومراعاة التباعد وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا بحيث يتم توزيع مستفيدي تكافل وكرامه علي مرحلتين.

ويبدأ اليوم الأربعاء الصرف لمستفيدي تكافل والذين يبلغ عددهم حوالي 2.5 مليون مستفيد اعتباراً من اليوم وبقية الشهر بالإضافة إلى مستفيدي كرامة الذين لم يقوموا بالصرف خلال الأيام المخصصة لهم.

وكان الاثنين الماضي المرحلة الأولي لصرف مساعدات برنامج كرامة للمستفيدين من البرنامج والذين يبلغ عددهم أكثر من مليون مستفيد حيث استمر الصرف لهم يومي الاثنين والثلاثاء 15 -16 يونيو.

وشكلت القباج غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة وانتظام عمليات الصرف من خلال أكثر 4 آلاف منفذ للبريد علي مستوى محافظات الجمهورية.

وأكدت الوزيرة أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم.

جدير بالذكر أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامه يبلغ حوالي 3.6 مليون أسرة بما يشمل حوالى 15 مليون فرد ويبلغ إجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار و385 مليون جنيه.