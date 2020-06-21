"بحبكم أكتر من نفسي".. رامي صبري يحتفل بعيد ميلاد نجليه
كتب:
أبانوب رجائي
03:36 م | الأحد 21 يونيو 2020
احتفل المطرب رامي صبري، بعيد ميلاد نجليه، عبر حسابه على إنستجرام وكتب: "هتفضل طول عمرك بتهتم بنفسك وتحب نفسك لحد ما ولادك ييجوا الحياة، هتبتدي تهتم وتحب فيهم أكتر من نفسك، هو ده الحب الحقيقي بعد حب أبوك وأمك، كل سنة وانتو بخير وطيبين وربنا يقدرني وأقدر أخليكم أحسن اتنين في كل حاجة، بحبكم أكتر من نفسي، برنس علي.. برنس عمر".
وكانت آخر أعمال رامي صبري، تتر مسلسل فرصة تانية، لياسمين صبري، في السباق الرمضاني، ومن قبلها أغنية "حياتي مش تمام".
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هتفضل طول عمرك بتهتم بنفسك وتحب نفسك لحد اما ولادك يجو الحياه هتبتدي تهتم وتحب فيهم اكتر من نفسك . هو ده الخب الحب الحقيقي بعد حب ابوك وامك . كل سنه وانتو بخير وطيبين وربنا يقدرني واقدر اخليكم احسن اتنين في كل حاجه بحبكم اكتر من نفسي برنس علي برنس عمر @omarramysabry
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