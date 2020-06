"بحبكم أكتر من نفسي".. رامي صبري يحتفل بعيد ميلاد نجليه

View this post on Instagram

هتفضل طول عمرك بتهتم بنفسك وتحب نفسك لحد اما ولادك يجو الحياه هتبتدي تهتم وتحب فيهم اكتر من نفسك . هو ده الخب الحب الحقيقي بعد حب ابوك وامك . كل سنه وانتو بخير وطيبين وربنا يقدرني واقدر اخليكم احسن اتنين في كل حاجه بحبكم اكتر من نفسي برنس علي برنس عمر @omarramysabry