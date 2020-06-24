7 مرات.. كيف تغيرت مواعيد حظر تجوال حركة المواطنين؟

أعلن مجلس الوزراء عن الخطة التى أعدتها الحكومة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد، ومنها رفع حظر حركة تجول المواطنين والحافلات المطبق لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد اعتباراً من يوم السبت المقبل.

وليرفع الحظر بعد استمرار امتد لـ3 أشهر، تغيرت خلالها مواعيد حظر تجوال حركة المواطنين 7 مرات، بسبب الظروف التي مرت بها مصر، منها اضطراب مواعيد العمل للمواطنين، وشهر رمضان الكريم، وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي كيف تغيرت مواعيد الحظر منذ ظهور كورونا حتى الآن؟

7 مرات

كانت أول مرة تم فرض فيها حظر التجوال يوم 26 مارس الماضي، وبدأ الحظر وقتها من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا من اليوم التالي، ليستمر 11 ساعة كاملة.

وبسبب تكدس المواطنين خلال العودة من حظر التجوال، عدلت الحكومة موعد حظر التجوال يوم 10 أبريل ليكون من السادسة صباحًا، وحتى الساعة الثامنة مساءً، ويصبح حظر تجوال المواطنين 10 ساعات.

ولمناسبة شهر رمضان الكريم تم تعديل موعد الحظر ليكون من السادسة صباحًا، وحتى التاسعة مساءً، وبدء من 24 أبريل إلى 23 مايو، ليكون حظر التجوال 9 ساعات فقط.

وبعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، قامت الحكومة بتطبيق حظر شبه شامل، خلال إجازة أسبوع عيد الفطر في الفترة من 24 إلى 29 مايو الجاري حيث بدء الحظر من السادسة صباحًا، وحتى الساعة 5 مساءً، ليكون الحظر لمدة 13 ساعة يوميًا.

وبعد انتهاء أسبوع إجازة عيد الفطر أعلنت رئاسة الوزراء عن تغير موعد حظر التجوال للمرة الخامسة في الــ 30 مايو، ليكون من 8 مساءً إلى الخامسة صباحًا من اليوم التالي، ليكون عدد ساعات الحظر 10 ساعات.

وبسبب تضرر المزارعين من عدم قدرتهم على الخروج للعمل مبكرًا، تم تعديل موعد الحظر يوم لأحد 14 يونيو ليبدأ من الرابعة صباحًا وحتى الساعة 8 مساءً، لتكون عدد ساعات الحظر 8 ساعات فقط.

وأعلن مجلس الوزراء أنه بداية من السبت المقبل 27 يونيو رفع حظر حركة تجول المواطنين والحافلات المطبق لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت رئاسة الوزراء المصرية أعلنت عن عقوبات رادعة لمن يخرق حظر التجوال تصل إلى غرامة قيمتها نحو 4 آلاف جنيه، إضافة إلى الحبس.