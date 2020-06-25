"الإنتاج الحربي" تعلن تأسيس 10 شركات صناعية جديدة

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي، بقيادة الدكتور محمد سعيد العصار، على عملها حاليا على تأسيس 10 شركات صناعية جديدة.

جاء ذلك ضمن تقرير صادر عن الوزارة، اليوم، تحت عنوان "6 سنوات من الإنجازات"، حول أهم إنجازات الوزارة وجهودها في دعم سياسة الدولة وخدمة الاقتصاد الوطني خلال الفترة من يوليو عام 2014، حتى يونيو 2020، وهي الفترة التي بدأت بتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي لمقاليد حكم البلاد.

وجاءت تلك المصانع كالآتي:

1- مجمع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية.

2- مصنع لإنتاج مواسير البولي إيثيلين عالي الكثافة.

3- مصنع لإنتاج إطارات السيارات.

4- مصنع لإنتاج سيارات النقل الخفيفة.

5- يتم العمل على تأسيس شركة لإنتاج الأسطوانات المتطورة للغاز الطبيعي.

6- مصنع لإنتاج محطات ومراكز الشحن وأنظمة تخزين وتوفير الطاقة الكهربائية.

7- مصنع لإنتاج أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية.

8- مصنع لإنتاج محطات تنقية المياه بتكنولوجيا "ZLD".

9- مزمع تأسيس مصنع لإنتاج فلاتر محطات التوليد الكهرباء.