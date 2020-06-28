تشميع 4 محال و3 مقاهي ببني سويف لمخالفتها تعليمات الغلق

تابع الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، مساء السبت في جولة امتدت الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، مدى تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتضمنة إغلاق المحال العامة في الساعة التاسعة مساء، وغلق المقاهى والكافيتريات، والكافيهات في الساعة العاشرة، بدائرة مركز ببا، فضلا عن تفقده لغرفة العمليات بمبنى ديوان عام الوحدة المحلية، حيث يتم حاليا تركيب كاميرات لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والميادين.

وتجول نائب المحافظ بعدد من شوارع وميادين مدينة ببا، متابعة التزام تلك المنشآت بمواعيد الغلق المقررة، موجها بغلق 7 محلات لمخالفتها قرارات الحكومة باستمرار الفتح بعد المواعيد المقررة، حيث تم غلق 3 مقاهي و 2 ورشة كاوتشوك، ورشة إصلاح موتوسيكلات، ومصنع آيس كريم "غير مرخص"، وكلف مسؤولى الوحدة المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشان.

وناقش نائب المحافظ مع رئيس المدينة الجهود المبذولة في هذا اليوم، حيث أكد رئيس المدينة أنه تم تنفيذ حملات متابعة ميدانية لتحقيق الانضباط بالمركز والمدينة ، والتي أسفرت عن فض 6 سويقات عشوائية بمدينة ببا والقرى التابعة، وتمت متابعة أعمال التعقيم لبعض شوارع مدينة ببا وبعض الشوارع بالقرى لمنع انتشار فيروس كورونا، ومتابعة أعمال إدارة الحدائق برى بعض الأشجار بالمدينة، ومتابعة استمرار العمل ليلا فى مد خط الغاز الرئيسى بشارع بورسعيد وبعض الشوارع الداخليه بمدينه ببا والتأكيد على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، ومتابعة استمرار الرش بشوارع المدينة شارع الشباب وشارع الطراد والمستشفى وميدان الموقف والشيخ ياسين وشارع التحرير وميدان المحطة وشارع بورسعيد وشارع الورد.

كما تم عمل حملة نظافة بشوارع المدينة والقرى والطريق السريع بقرية طنسا وأسفرت الحملة عن رفع عدد 195 طن مخلفات وقمامة، وتنفيذ حملة إشغالات بالمدينة والقرى حيث تم إزالة 143 حالة إشغال طريق، ومع استمرار العمل بالشارع ومتابعة تنفيذ قرارات الحظر والغلق، في إطار تكليفات محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم بمتابعة تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء، والخاصة بمتابعة التزام المحال العامة في المواعيد المقررة بعد الفتح التدريجي لبعض الأنشطة والمنشآت التي تقدم خدمات للمواطنين وفي مقدمتها المقاهي والكافيهات والمطاعم والكافتيريا وما يناظرها من المحال والمنشآت، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، والتوعية واالالتزام بالإجراءات التى تنفذها الدولة في هذا الملف.

رافق نائب المحافظ خلال جولته: المحاسب هاني الجويلى رئيس مركز ومدينة ببا، ونواب رئيس المدينة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالوحدة المحلية.