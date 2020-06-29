وزير الخارجية: ندعم تنمية أثيوبيا مع عدم الحد من رفاهية مصر والسودان

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر دعمت الدول الأفريقية وخاصة التي يمر عبرها نهر النيل في جهودها لتحقيق الرفاهية، وهذا كان واضحًا في تعاون مصر مع كل الدول التي يمر عبرها النيل من خلال بناء السدود وكذلك في العديد من المشاريع الاستثمارية وحفر الآبار، وغيرها من المواضيع المتعلقة بالمياه، "هذا يظهر بأننا لدينا مستقبل واحد".

وأضاف "شكري"، خلال كلمته في مجلس الأمن، أن هذا الأمر يظهر اقتناع مصر بالكامل بأـن النيل يصب في مصلحة الجميع، وليس في مصلحة دولة واحدة، " هذا الإرث المشترك وهناك ثقة بين شعوبنا، بدأنا مفاوضات بشأن النيل، والهدف خلال تلك المفاوضات للوصول إلى اتفاق يضمن أن تحقق أثيوبيا أهدافها التنموية".

وأكد وزير الخارجية، أن التفاوض كان بهدف أيضًا تقليل الأضرار السيئة السلبية على دول التي يصب فيها النهر، "نحن نريد أن نتوصل إلى اتفاق يقدم ويوفر التنمية ولكن لا يحد من الرفاهية للشعبين المصري والسوداني".