انهيار منزلين بسوهاج دون إصابات

انهار منزلان متجاوران بنجع أبو شجرة دائرة قسم ثان سوهاج، اليوم، ولم ينتج عن الواقعة ثمة إصابات بشرية، وتبين أن سبب الانهيار قدم المنزلين وتهالكهما.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، يفيد بورود بلاغ بانهيار جزئي بمنزلين بناحية نجع أبو شجرة دائرة القسم، انتقل مساعد مدير الأمن ومأمور وضباط القسم وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين انهيار منزلين مجاورين مكونين من طابقين ومشيدين بالطوب الأحمر ومسقوفين بالعروق الخشبية والأخشاب "مأهولين بالسكان".

وتبين أن مساحة الأول 50 مترا والثاني على مساحة 70 مترا، ملك كل من "محمد. ع. م" 24 عاما، سائق، "عمرو. ح. ج" 35 عاما، عامل، ويقيمان بذات الناحية دون حدوث إصابات، تم إخلاء المنزلين من قاطنيهما وعمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة.

بسؤال المذكورين عللا سبب الانهيار لقدم المنزلين وتهالكهما، تم أخطار الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.