اليوم.. وصول 8 رحلات طيران تقل 1200 عامل مصري من العالقين بالكويت

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا ، اليوم الثلاثاء، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت، أوضح فيه أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة 25 رحلة طيران تحمل على متنها 4305 راكبا إلى مطارات 6 دول: "مصر، والهند، والنيبال، والأردن، وأفغانستان، وقطر"، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مصر 8 رحلات تقل 1200 عامل من العالقين.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ8 سوف تصل إلى 4 مطارات "القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والإسكندرية"، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه سعفان من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 8 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، على متنها جميعا 1200 عامل.

وتنطلق الرحلة الأولى على الكويتية رقم 1645 قيام من مطار الكويت الساعة 9.05 وعلى متنها 130 عاملا، وتصل مطار سوهاج، والثانية على المصرية رقم 2011 وتغادر الكويت 13.45، وعلى متنها 145 عاملا وتصل إلى مطار القاهرة.

أما الرحلة الثالثة على النيل رقم 6888 قيام من الكويت 14.00 وعلى متنها 145 عاملا، وصول مطار القاهرة، أما الرحلة الرابعة الكويتية رقم 1543 قيام من الكويت 14.15 على متنها 200 عامل تصل لمطار القاهرة، والرحلة الخامسة على الجزيرة رحلة 1721 قيام من الكويت 15.50 وتصل مطار الإسكندرية، وعلى متنها 145 عاملا.

أما الرحلة السادسة على طيران الجزيرة رقم 1713 قيام من الكويت 17.05 وتصل مطار القاهرة، وعلى متنها 145 عاملا، والرحلة السابعة على طيران الجزيرة رحلة رقم 1701 قيام من الكويت 20.00 وتصل مطار أسيوط على متنها 145 عاملا، والرحلة الثامنة على طيران الجزيرة رحلة رقم 1713، قيام من الكويت 20.05 وتصل مطار سوهاج وعلى متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.