في يوم ميلاده.. أهم المحطات الفنية للمخرج والمنتج سيدني بولاك

شارك في العديد من الأفلام التي كان لها كبير الأثر، كمنتج أو مخرج، وترك من خلالها بصمته، وحصد سيدني بولاك عنها عددا من الجوائز، بينها أوسكار وجرامي، كما شارك كممثل في عدد من الأعمال.

ولد سيدني في مثل هذا اليوم 1 يوليو 1934، في ولاية إنديانا بأمريكا، وهو من أصل روسي مهاجر مع أسرته إلى الولايات المتحدة، وانتقل إلى نيويورك عام 1954 بحسب موقع IMDB.

بدأ حياته الفنية، على خشبة المسرح، وشارك كممثل في عدد من الأعمال، ثم شارك في إخراج أول عمل له بمسلسل Cain's Hundred عام 1961، بعدها أخرج أكثر من 40 عملا فنيا بين مسلسلات وأفلام، وشارك كممثل أيضا في 44 عملا، وكمنتج في 88.

آخر فيلم أخرجه سيدني بولاك كان المسلسل الوثائقي American Masters عام 2005، ورحل عن الحياة في 26 مايو 2008 عن عمر ناهز 73 عاما في ولاية كاليفورنيا بأمريكا.

ترشح سيدني بولاك لـ7 جوائز أوسكار، في فئات الإخراج والإنتاج، وحصدها مرتين، عام 1968، في فئة أفضل مخرج عن فيلم Out of Africa، وحصد أيضا الفيلم جائزة أفضل فيلم عام 1968، والفيلم من بطولة ميريل ستريب وروبرت ديفورد.

وترشح سيدني لـ 3 جوائز جولدن جلوب، و5 جوائز جرامي، و5 جوائز بافتا.

ومن أشهر الأفلام التي أخرجها، They Shoot Horses, Don't They? عام 1969، وفيلم Tootsie عام 1982، وSabrina عام 1995، وThree Days of the Condor عام 1975.