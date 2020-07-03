قتيلان في صدامات خلال تشييع مغن تسببت وفاته بأعمال عنف بإثيوبيا

أدَّت صدامات عنيفة، أمس، بين قوات الأمن وسكان كانوا يحاولون حضور جنازة مغنٍ ينتمي إلى الأورومو أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا، إلى سقوط قتيلين غداة أعمال عنف تلت وفاته وأسفرت عن مقتل نحو مائة شخص.

وكان المغني هاشالو هونديسا قُتِل بالرصاص، مساء الإثنين، في أديس أبابا، لسبب لم يُعرَف بعد، وجرى تشييعه الذي بثته قنوات تلفزيونية كثيرة في مدينة أمبو مسقط رأسه على بعد نحو مائة كيلومتر غرب العاصمة، وفقا لما نشره موثع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.

كان هاشالو يلقى تقدير الإثيوبيين من مختلف الانتماءات لكنه نقل خصوصاً صوت أفراد الأورومو الذين دانوا تهميشهم الاقتصادي والسياسي خلال المظاهرات العادية للحكومة بين 2015 و2018، التي سمحت بوصول رئيس الوزراء الحالي أبيي أحمد إلى السلطة.

وتجمع نحو 500 شخص في ملعب لكرة القدم ووضع منبراً صغيراً في وسطه لمراسم تأبين بسيطة، لكن الجنود صدوا عدداً من الذين كانوا يرغبون في المشاركة في الجنازة، وفتحوا النار عليهم، ما أسفر عن سقوط قتيلين، حسب مصدر طبي.

وقال مسؤول في مستشفى أمبو الرئيسي، طالباً عدم الكشف عن اسمه: "جرت عملية مرتبطة بالجنازة وأصيب تسعة أشخاص بالرصاص، توفي اثنان منهم في المستشفي".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى الهدوء في إثيوبيا بعد الصدامات، وقال الناطق باسم غوتيريش إن الأمين العام للأمم المتحدة "يدعو إلى الهدوء ويطلب من جميع الأطراف في إثيوبيا الأمتناع عن القيام بأي عمل يمكن أن يغذي التوتر".

وأدت وفاة هاشالو إلى مظاهرات في أديس أبابا وفي منطقة أوروميا أكبر الولايات الاتحادية الإثيوبية.

وقال نائب قائد شرطة المنطقة، مصطفى قدير، أمس، "قُتِل 97 شخصا بينهم أربعة شرطيين في منطقة أوروميا في الأيام الثلاثة الأخيرة وأُصيب 76 آخرون بجروح خطيرة".

وفي بيان منفصل تحدثت شرطة أديس أبابا عن عشرة قتلى بينهم شرطيان في العاصمة في الفترة نفسها، وبذلك تبلغ الحصيلة الإجمالية للضحايا 97 قتيلاً في أعمال العنف التي اندلعت بعد مقتل المغني، بعضهم بأيدي قوات الأمن وآخرين في مواجهات بين أفراد مجموعات سكانية مختلفة.