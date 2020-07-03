فريق ماريان عازر البحثي يفوز بالمركز الأول في "المؤتمر العربي"

فاز الفريق البحثي الذي يضم الدكتورة ماريان أمير عازر عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الشباب والمرأة في البرلمان الدولي للتسامح، بالمركز الأول في المؤتمر العربي الأول لطلاب الدراسات العليا في التكنولوجيات الناشئة وتطبيقاتها في خدمة المجتمع بالوطن العربي.

وكان البحث عن تطبيقات الشبكات السيارات القائمة على تقنية البلوك تشين، Blockchain based vehicular ad hoc networks applications".

وعقد المؤتمر، بمشاركة الفريق البحثي من جامعة النيل المكون من النائبة الدكتورة ماريان أمير عازر والدكتور وائل بدوي والمهندس علي الجمال، والمهندس مينا صفوت، بالشراكة مع جامعة الإمام بن فيصل للعلوم والدراسات الإنسانية وعلوم الحاسب، برعاية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية.

وبلغ عدد الأبحاث المتقدمة 91 بحثا، تم تصفيتها إلى تسعة أبحاث فائزة في التصفية الأولى، ثم تم اختيار الأبحاث الثلاث الفائزة في التصفية الثانية، وجاء من ضمن توصيات المؤتمر، عمل منصة تحتوي علي طلاب الدراسات العليا بالجامعات العربية.

جدير بالذكر، أن الدكتورة ماريان أمير عازر، حاصلة على الماجستير والدكتوراه في هندسة الاتصالات والالكترونيات في مجال تأمين المعلومات، وهي عضو في المجلس الاستشاري الدولي لمؤسسة ايساكا العالمية التكنولوجيات الناشئة "Emerging Technology"، ولها أكثر من 75 بحث دولي في هذا المجال، وهي أستاذ مساعد ومدير مركز المعلومات بالمعهد القومي للاتصالات، وأستاذ مساعد بجامعة النيل، حاصلة علي العديد من الجوائز والتقديرات على المستويين الدولي والمحلي.