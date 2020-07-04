روحاني: كورونا ظاهرة متعددة الوجوه والأزمة كانت أسوأ في الدول المتقدمة

وصف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم السبت، تفشي فيروس كورونا، بأنه ظاهرة متعددة الأوجه لم تقتصر على الجانب الصحي والعلاجي، بل تعدت ذلك إلى الجوانب الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والعلاقات الدولية، حيث تداخلت العديد من القضايا في ظل انتشار هذا الفيروس.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن "روحاني"، قوله في اجتماع المركز الوطني لمكافحة كورونا، "العالم لم يشهد طوال القرن الماضي ظاهرة بهذا التعقيد مثل ظاهرة كورونا التي وضعت المجتمعات المختلفة في دائرة الخطر" وفقًا لوكالة أنباء "سبوتنيك".

وأضاف "هذه الظروف كانت أكثر سوءًا في البلدان المتقدمة بحيث أن النمو الاقتصادي في هذه البلدان بلغ 1.7 بالمائة في عام 2019، أما في عام 2020 فإنه يتوقع أن ينخفض إلى 6.1 بالمائة تحت المعدل، وبذلك ندرك مدى الظروف السيئة التي سببها كورونا للاقتصاد العالمي".

وذكر أنه منذ بداية الأزمة، أضافت بلاده 1500 سرير خاص للمستشفيات، موضحًا أنه "كلما تقدمنا إلى الأمام يزداد عدد الأسرّة وأجهزة التنفس الاصطناعي وأسرّة العناية المركزة والإمكانيات الأخرى، مثل خطوط إنتاج الأدوية، حيث يضاف خطان إنتاجيان للأدوية شهريًا".

وتابع "الحكومة بذلت جهودًا كبيرة لمواجهة انتشار فيروس كورونا"، مشيرًا إلى إضافة 8 آلاف سرير لمستشفيات البلاد حتى نهاية العام الإيراني الجاري.