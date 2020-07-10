تناول العشاء بجوار الجثة.. تفاصيل صادمة في جريمة الزوجة والعشيق بدسوق

تمكنت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، من الوصول لحقيقة جريمة مروعة، ضحيتها زوج مغدور، لقى حتفه بخيانة من زوجته وعشيقها، قتلاه صعقا بالكهرباء وخنقا، حتى تأكدا من موته داخل منزل الزوجية فى قرية الجمايلة، التابعة لمركز سيدي سالم بكفر الشيخ.

بعد مرور عام من العلاقة المحرمة، بين عامل يدعى خميس 43 سنة، وسيدة 35 سنة، انتهت بجريمة قتل بشعة، خططا الاثنين لقتل الزوج، والتخلص منه لكي يخلو لهما الجو فى استمرار العلاقة غير الشرعية.

المتهمان وضعا خطة محكمة لتخلص من المجنى عليه -فتحى- 44 سنة عامل نظافة، حيث حضر المتهم الأول -العشيق- لمنزل المجنى عليه، أثناء فترة عمله، وانتظر حتى قدومه، اختبأ في إحدى غرف المنزل، وعقب حضور الضحية -افتعلت الزوجة - مشاجرة بينها وبين الضحية، وظهر المتهم وشل حركته، وقتلاه صعقا بالكهرباء وخنقا، حتى تأكدا من موته داخل منزل الزوجية فى قرية الجمايلة، التابعة لمركز سيدي سالم بكفر الشيخ.

الجريمة لم تنتهي بعد.. عقب تأكد المتهمين من قتل الضحية، تناول العشاء، وبعد ذلك جرداه من ملابسه، ووضعا جثته في حظيرة المواشي لمدة 3 أيام.

وبعد ذلك، نقل العشيق الجثمان في سيارته الخاصة، ووضع ملابسه الخارجية داخل "كيس بلاستيكي"، وتوجه إلى ترعة مجاورة لمحطة الري المطور بقرية الجمايلة التابعة لمركز دسوق، وألقى الجثمان في الترعة، وتخلص من ملابسه، لإيهام الشرطة أن المجني عليه مات غرقا.. هكذا سجلت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، أثناء رحلة الكشف عن ملابسات الحريمة.

وذكرت التحريات والتحقيقات، أن بداية الواقعة كانت بعثور أهالي قرية الجمايلة التابعة لمركز سيدي سالم على الجثة طافية فوق سطح مياه ترعة مجاورة لغرفة ري مطور بقرية الجمايلة التابعة لمركز دسوق، شبه عارٍ لا يرتدي سوى الملابس الداخلية، وأبلغ الأهالي الشرطة، وانتقل فريق من المباحث إلى مكان الواقعة، وانتشلوا الجثمان، وجرى إيداعه مشرحة المستشفى، وتبين أن به انتفاخا، ومتغيرة الملامح بسبب البقاء في المياه لساعات.

وبنشر مواصفات الجثمان، تعرف عليه أحد الأشخاص من خلال بطاقة التأمين الصحي الخاصة به، كما تعرف عليه شقيقه، وزوج شقيقته، وشكل اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، فريقا تحت إشراف العميد عبدالفتاح المنشاوي رئيس مباحث المديرية.

وترأسه العقيد أحمد سكران رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، والمقدم أحمد زعلوك مفتش المباحث، والرائد أحمد أبوعريضة رئيس مباحث دسوق، لكشف حقيقة الواقعة، وتبين أن زوجته وأحد الأشخاص تخلصا منه بسبب علاقة غير شرعية نشأت بينهما.

وكشفت تحريات فريق البحث الجنائي، أن وراء الواقعة "ف. م. أ" 35 عاما، ربة منزل، زوجة المجني عليه، و"خميس. ا"، عشيقها بسبب علاقة غير شرعية نشأت بينهما، وجرى القبض عليهما من ضباط مركز دسوق، وبمواجهتما بما أسفرت عنه التحريات، أقرا بارتكابهما الواقعة على خلفية العلاقة غير الشرعية بينهما، مؤكدة المتهمة أن علاقة آثمة نشأت بينها وعشيقها فأرادت التخلص من زوجها، ليخلو لهما الجو.

وتحرر محضر رقم 6615 لسنة 2020، إداري مركز شرطة دسوق، وأمرت النيابة بحبسهما بعد انتهاء التحقيق معهما، واعترافا بالواقعة.