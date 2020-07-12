حبس متهمين بتعذيب رجل أعمال وإجباره على توقيع شيكات بالدقهلية

قرر المستشار محمد هدايات، رئيس نيابة طلخا، بإشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة الكلية، اليوم، حبس اثنين من رجال الأعمال 4 أيام على ذمة التحقيقات، في احتجاز وضرب وتعذيب رجل أعمال على مدار 48 ساعة داخل فيلا، وأجبراه على توقيع 11 شيكًا بمبلغ 8 ملايين جنيه نتيجة خلافات مالية.

وأمرت النيابة بعرض المجني عليه على الطب الشرعي لبيان ما به من إصابات وأسبابها ووقت حدوثها.

وانتقلت النيابة العامة إلى مكان الفيلا التي أرشد عنها المجني عليه، وحمام السباحة الذي جرت محاولات إغراقه به، والكلاب البوليسية التي جرى تهديده بها.

وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طلخا، بورود بلاغ من "محمد. ا. ا"، 38 سنة، بتعرضه للتعذيب والاحتجاز على مدار يومين، داخل فيلا لإجباره علي التوقيع علي شيكات بقيمة 8 ملايين جنيه، واتهم كلا من "عمرو. ا. ح"، و"محمد. ع" رجال أعمال وأصحاب شركات بالمنصورة.

وتمكنت مباحث طلخا من ضبط المبلغ عنهما، وكشفت التحريات أن المتهمين احتجزا المجني عليه داخل فيلا يمتلكها المتهم الأول بقرية "الطويلة" مركز طلخا، وجرداه من ملابسه ووضعا مكواة في مناطق حساسة من جسده، وصوراه عاريًا تحت التهديد بواسطة الكلاب، وحاولا إغراقه في حمام سباحة داخل الفيلا.

وتوصلت المباحث إلى أن جميع ما أرشد عليه المجني عليه، موثق علي هواتف المتهمين المحمولة، فصوراه عاريا وهدداه بإرسال تلك الصور لزوجته، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى وافق على طلبهما ووقع على الشيكات.

وقال ماجد الحنبلي، محامي المجني عليه، إنه بعد توقيعه على الشيكات نقله المتهمين لمعرض سيارات ملك أحدهما، ثم طلبوا له ملابس، بحجة أنه وقع في حمام السباحة، وعاد إلى منزله لا يستطيع الكلام لمدة 3 أيام من هول ما تعرض له من تعذيب.

وأضاف الحنبلي لـ"الوطن" أن المجني عليه رفض التصالح مع المبلغ عنهما، وحرزت النيابة العامة عددًا من مقاطع الفيديو والصور التي صوروها له لكي يهددوه بها، والتي أكدت صدق بلاغ المجني عليه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم (7064) جنح طلخا لسنة 2020م.