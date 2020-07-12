جامعة بريطانية: اللقاح المضاد لكورونا سيكون متاحا مطلع العام المقبل

أعلنت جامعة إمبيريال كوليدج اللندنية عن إمكانية إنتاج وتوفير اللقاح ضد فيروس كورونا في جميع أنحاء المملكة المتحدة، خلال النصف الأول من العام المقبل، إذا سارت الأمور "بشكل جيد".

وقال البروفيسور روبين شاتوك، الذي يقود فريق تطوير اللقاحات في إمبريال كوليدج، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز"، إن 15 متطوعا قد تلقوا اللقاح ضد مرض كوفيد-19، وأن ما يقارب 300 متطوع آخرين سيتلقونه في غضون الأسابيع المقبلة.

وأضاف: "إذا سار كل شيء على ما يرام، نتوقع أن نحصل على إجابة عن مدى نجاعة اللقاح بحلول أوائل العام المقبل. وقد وضعنا البنية التحتية اللازمة لإتاحة هذا اللقاح في جميع أنحاء المملكة المتحدة".

وتابع شاتوك: "بفرض توفر التمويل اللازم لشراء اللقاح، يمكن أن يتم طرحه في جميع أنحاء بريطانيا خلال النصف الأول من العام المقبل".