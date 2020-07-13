الاشتباه في إصابة 21 طالبا بجامعة عين شمس بكورونا

قال الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، إنّ الجامعة اشتبهت في 21 حالة من طلاب السنوات النهائية بمختلف الكليات حتى أمس، قبل انعقاد الامتحانات بها والدخول إلى الجامعة، من خلال الفحص على البوابات الرئيسية في الحرم الجامعي الرئيسي أو الكليات الفرعية خارج الحرم.

وأضاف سعود، لـ"الوطن"، أنّه جرى عزل الحالات مباشرة في مستشفى الطلبة للعزل لعمل الفحص اللازم، وإجراء التحليل والمسحات اللازمة، موضحا أنّ 4 طلاب فقط جاءت نتائجهم إيجابية بكورونا المستجد، وجرى اكتشافهم قبل اختلاطهم بأي طلاب، ولم تظهر أي أعراض عليه سوى ارتفاع بسيط في درجة الحرارة.

وأكد نائب رئيس الجامعة، أنّ الجامعة تأكدت من أنّه لا يوجد مانع من عزلهم بمنازلهم، وجرى صرف الأدوية والعلاجات اللازمة لهم دون تحميلهم أي نفقات، وجار متابعتهم لحظيا من قبل الجامعة.