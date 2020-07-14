البرلمان يحسم اليوم قانون ينظم مصير الشركات الخاسرة

تستعد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد سمير، ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة بشأن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 المنظم لعمل شركات قطاع الأعمال العام، وذلك بحضور الحكومة.

ومن جانبه قال النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن التشريع يحاول وقف خسائر شركات قطاع الأعمال، فخلال العام المالي 2017/2018، بلغ عدد الشركات الخاسرة 48 شركة بنحو 16 مليار جنيه بالإضافة 44 مليار جنيه مديونية.

وأضاف "سمير"، في تصريحات لـ "الوطن" إن التشريع الجديد وضع ألية محددة للتعامل مع الشركات الخاسرة من خلال عرض الأمر على المساهمين في حالة خسارة نصف رأس المال، للاختيار بين أمرين الأول ضخ أموال جديدة للشركة وعدم ترك المديونيات تتراكم، أو باتخاذ قرار بتصفيتها أو دمجها مع شركة أخرى.