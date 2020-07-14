فتح تدريجي لطريق "مصر - الإسماعيلية" أمام حركة السيارات

تم فتح طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي تدريجيا أمام حركة السيارات، بعد الحريق الذي نشب اليوم، في خط المازوت، بعد كسر خط الخام.

ويشهد الطريق كثافة مرورية عالية، نتيجة تكدث السيارات على الطريق انتظارًا للسيطرة على الحريق

وذكرت محافظة القاهرة، في بيان، أنه تم نقل المصابين لمستشفى السلام العام، والدفع بـ20 سيارة إطفاء من الحماية المدينة و8 سيارات من القوات المسلحة و6 سيارات من هيئة البترول و5 لوادر و6 سيارات قلاب من المحافظة للتغطية بالرمال والسيطرة على الحريق.

وانتقل طارق الملا، وزير البترول، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إلى موقع حريق طريق الإسماعيلية، لمتابعة أعمال الإطفاء الجارية للحريق، الذي نشب بخط البترول المغذي لمسطرد والقادم من شقير بالبحر الأحمر على طريق مصر الإسماعيلية بجوار مدرسة النزهة الدولية.