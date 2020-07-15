سكاي نيوز: رئيس الوزارء العراقي يطيح بأكبر المسؤولين في جمارك أم قصر

قال مصدر خاص لقناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، إن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمر بتغيير أربعة من كبار مدراء الجمارك مع معاونيهم في ميناء أم القصر

وقال مصدر مطلع في حديث لقناة "السومرية" الإخبارية العراقية، إن "الكاظمي اطاح على هامش زيارته للبصرة اليوم، بـ 8 من أكبر المسؤولين في جمارك أم قصر"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ووصل الكاظمي، في وقت سابق، اليوم، إلى محافظة البصرة وعقد جلسة مجلس الوزراء هناك.

وأوضح الكاظمي، أن موانئ البصرة يجب أن تكون تحت سيطرة الدولة والقانون، و"سنطبق الأتمتة الإلكترونية في كل إجراءات الكمارك والضرائب"، مضيفا:"سنعلن قريبا عن موعد الانتخابات في العراق".

"الكاظمي": مصممون على أن تستعيد البصرة دورها الريادي

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، أنه سيتم تطبيق الأتمتة في الجمارك والضرائب، وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم في محافظة البصرة اليوم، "مصممون على أن تستعيد البصرة دورها الريادي والبصرة يجب أن تُعامل بما تستحق بوصفها عموداً أساسياً في الدولة".

وأشار الكاظمي، إلى أنه "بعد أيام سنعلن قائمة الشهداء من المتظاهرين والقوات الأمنية وستنال عوائلهم كل استحقاقاتهم"، مضيفا: "سنعلن قريبا عن موعد لإجراء الانتخابات"، مشدداً بالقول "على كل الأطراف المعنية أن تتعاون لإكمال قانون الانتخابات ووضع أسس عملية انتخابية نزيهة وعادلة".

من جانبها، كشفت وكالة الأنباء العراقية، اليوم، عن أسماء المدراء في أم قصر الذين تم تغييرهم بأمر من الكاظمي.

وقالت الوكالة العراقية، إنه "تم تغيير حميد حسين علي، مدير مركز أم قصر الشمالي، وعلاء عبدالمنعم داوود، مدير مركز أم قصر الجنوبي، وعبدالجليل صبحي جاسم، مدير مركز أم قصر الأوسط، ومؤيد ياسين عبدالجبار، مدير جمرك بوابة البصرة".