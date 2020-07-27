عبد المجيد: بشرى سارة للصحفيين وأسرهم.. إطلاق خدمة "صيدليتي"

عبد المجيد: بشرى سارة للصحفيين وأسرهم.. إطلاق خدمة "صيدليتي"
كتب:
أحمد البهنساوى
09:47 م | الإثنين 27 يوليو 2020
أعلن أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية والرعاية الاجتماعية والصحية، بدء تفعيل خدمة استخراج كارنيهات "صيدليتي"، بداية من الأربعاء المقبل، على أن يجري استئنافها عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.
وقال عبدالمجيد في بيان: بموجب هذا الكارنيه الخاص، الذي يحمل بيانات العضو، ورقمًا كوديًا، يحق للصحفي وأسرته، "أمهات، آباء، أزواج، أبناء، أشقاء، شقيقات"، الحصول على خدمة الخصم على مشتريات العلاج بـ 1500 صيدلية، تصل إلى 10% على الأجنبي و 20% على مشتريات الدواء المحلي، وكذا مستلزمات التجميل.
وأضاف عبدالمجيد، لا يتحمل العضو أي نفقات اشتراك في الخدمة، فقط 20 جنيهًا رسمًا لاستخراج نسخة الكارنيه، ليكون بموجبه مستفيدًا من الخدمة من اللحظة الأولى لتسلمه.
وشدد عبدالمجيد، على أن خدمة "صيدليتي"، التي تفعّل في نقابة الصحفيين، في سابقة هي الأولى، متاحة لكل الزملاء حاملي عضوية النقابة، دون اشتراط اشتراكهم في مشروع العلاج من عدمه، لتكون متاحة لجميع الزملاء دون أي معوقات.
وأوضح عبدالمجيد: الخدمة تشمل معظم المحافظات، ومتاح إضافة صيدليات جديدة، حال رشح زملاء ما يرونه مناسبًا في نطاقاتهم الجغرافية.
وحول أسماء الصيدليات وعناوينها، قال عبدالمجيد: جرى إعداد دليل يحوي أسماء الصيدليات، ونسب الخصم المقدمة من قبلها، وكذا عناوين وتليفونات فروعها، ويحوي أيضًا تليفونات غرفة "صيدليتي"، لتقديم الدعم الفوري على مدار 24 ساعة، حال حدوث أي مشكلة لحلها، والزميل متواجد بالصيدلية، حيث جرى الاتفاق مع الشركة المتعاقدة مع الصيدليات على توفير هذه الخدمة.
وقال عبدالمجيد إن الخدمة، سيحصل عليها الزملاء، بموجب كارنيه "صيدليتي"، الذي يستخرج لهم، من مشروع العلاج بنقابة الصحفيين، دون غيره، لاحتوائه على رقم كودي مسجل لدى الصيدليات، مقدمة الخدمة.
ولفت إلى أن الدليل سيتاح للزملاء على صفحة لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، نسخة PDF، وجارٍ طباعة نسخ ورقية، مشيرًا إلى أن الدليل "مجاني"، وكلفة تصميمه وطباعته، لا يتحملها العضو، حيث نجح مشروع العلاج في توفير إعلانات الكارنيه والدليل، لتغطية كلفة الطباعة.
ووجه عبدالمجيد، التهنئة للزملاء الصحفيين وأسرهم، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يعيده على شعب مصر، والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.