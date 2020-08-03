الكاثوليكية تقرر عودة قداسات الأحد والاجتماعات الأسبوعية

قررت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اتخاذ إجراءات جديدة مع عودة الفتح التدريجي للكنائس في ضوء مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوصت الكنيسة، في بيان جديد باستمرار صلوات القداس بحضور الأقباط بكل الكنائس، بنفس الإجراءات الاحترازية السابقة يوميا بما فيها يوم الأحد عدا يوم الجمعة فقط -حيث كانت تمنع إقامة القداسات يومي الأحد والجمعة من قبل بناءا على طلب الحكومة-، ويمكن للكنائس إعادة تنشيط الاجتماعات الأسبوعية على ألاّ يتجاوز الحضور نسبة 25% من سعة الكنيسة، على أن يكون هناك فاصل بين كل شخص وأخرٍ مسافة متر ونصف المتر من كل الجهات.

وقالت الكنيسة، إنه تستمر صلوات الجنازات والاحتفال بالخطوبات والأكاليل والمعموديات بنفس الإجراءات الاحترازية السابقة، وتعليق النوادي الصيفية بالكنائس والرحلات والمؤتمرات الصيفية لحين إشعار أخر.

وقدمت الكنيسة الشكر والصلاة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل معاونيه في الحكومة، وشكرت الأطباء وأفراد التمريض وكل الذين تطوعوا بالجهد والمال والأماكن لعلاج المرضى، ليكافئهم الرب على تعبهم ويحفظهم من كل شر.