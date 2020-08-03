900 ألف مشاهدة لـ"أصحاب الرحلة" لعمرو راضي في 24 ساعة

حققت أغنية "أصحاب الرحلة"، لليوتيوبر عمرو راضي، الذي اتجه للغناء مؤخرًا، نحو 900 ألف مشاهدة، في أقل من 24 ساعة، بعد أن نشرها راضي على صفحته على إنستجرام.

وعلق راضي، على الفيديو قائلًا: "أصحاب الرحلة تجربة جديدة، حبينا نقدملكوا حاجة تبسطكوا في الأوقات اللي احنا فيها دي، ويا رب تكونوا انتوا وكل اللي بتحبوهم بخير".

وتابع: "شكرا على الڤيديوهات والصور الحلوة اللي بعتوهالي، ويا رب نفضل متجمعين احنا وكل اللي بنحبهم، كل سنة وانتوا طيبين".