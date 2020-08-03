900 ألف مشاهدة لـ"أصحاب الرحلة" لعمرو راضي في 24 ساعة
كتب:
محمود البدوي
08:59 م | الإثنين 03 أغسطس 2020
حققت أغنية "أصحاب الرحلة"، لليوتيوبر عمرو راضي، الذي اتجه للغناء مؤخرًا، نحو 900 ألف مشاهدة، في أقل من 24 ساعة، بعد أن نشرها راضي على صفحته على إنستجرام.
وعلق راضي، على الفيديو قائلًا: "أصحاب الرحلة تجربة جديدة، حبينا نقدملكوا حاجة تبسطكوا في الأوقات اللي احنا فيها دي، ويا رب تكونوا انتوا وكل اللي بتحبوهم بخير".
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أصحاب الرحلة ... تجربة جديدة ، حبينا نقدملكوا حاجه تبسطكوا في الأوقات اللي احنا فيها دي و يا رب تكونوا انتوا و كل اللي بتحبوهم بخير و شكراً علي الڤيديوهات و الصور الحلوة اللي بعتوهالي و يا رب نفضل متجمعين احنا و كل اللي بنحبهم ، كل سنة و انتوا طيبين كلمات @louaigohari الحان @zeindawood توزيع @ahmedaminmusic Producer: @mahmoud_doda_ Directed by : @mohamedelmasryfilms Production Manger : @Marwan.emam Dp @aly_maged509 Creative Director, Editor & Colorist @khalidmibrahim Assistant director @joseph.mohamed @mohamedsherif Add Videographers @shero_sk @mhs_images Photographer @omarnasser22 Social media @nadaamostafa22 Stylist @mennakhaledm
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وتابع: "شكرا على الڤيديوهات والصور الحلوة اللي بعتوهالي، ويا رب نفضل متجمعين احنا وكل اللي بنحبهم، كل سنة وانتوا طيبين".