ما هي الإجراءات الصحيحة الواجب اتباعها في حال سرقة سيارتك؟

يتعرض الكثير من المواطنون لحوادث سرقة سياراتهم، سواء المملوكة لهم بشكل شخصي، أو تلك التي تكون المصدر الأساسي للعيش والعمل بها، كسيارات التاكسي وشركات القطاع الخاص وغيرها من الأعمال.

ووضع الدليل الإرشادي للمرور عددًا من الإجراءات الصحيحة التي يجب على المواطن اتباعها في حال سرقة السيارة، وهي على النحو التالي:

الإجراءات الصحيحة في حال سرقة السيارة

1. عمل محضر سرقة بأقرب قسم شرطة، وأخذ رقم المحضر والذهاب به إلى مباحث المرور، التي تقوم بعمل "إشارة نشر"، وهو ما يعني نشر بيانات السيارة المسروقة على جميع أجهزة الكمبيوتر في مصر، وبالتالي إذا وقفت السيارة في أي كمين وتم فحص رقمها بالأجهزة الحديثة مع ظباط المرور، سيتم التعرف عليها، وبالتالي التحفظ عليها والقبض على سارقيها وبلاغ مالكها عن طريق رقم المحضر، كذلك إذا ارتاب أي مواطن في سيارة وقام بالإبلاغ عنها في أي قسم شرطة في مصر سيتم التعرف عليها.

2. الذهاب للنيابة العامة وتقديم طلب إلى وكيل النيابة بمنحك جواب للمرور التابع له السيارة المسروقة بوقف التعامل على السيارة بأي شكل، إذ أنّ البعض يترك رخصة السيارة داخل السيارة نفسها، وبالتالي إذا تم سرقتها؛ من الوارد أن يقوم السارق بعمل توكيل ويقوم ببيع السيارة لمشتري حسن النية، وقتها يقع مالك السيارة في مأزق، وقتها يستطيع المشتري حسن النية بنقل الملكية له دون فحص التوكيل ويتم استخراج رخصة باسمه، لكن إذ وجد في ملف السيارة جواب النيابة بوقف التعامل على السيارة سيتم التحفظ على السيارة وعلى المشتري، وسيتم التوصل لمالك السيارة عن طريق محضر السرقة.

وفي هذه الحالة يجب أن تكون حريصًا على ترك أرقام تليفوناتك في محضر السرقة حتى يمكن الوصول إليك.