سفير مصر بالكويت يشيد بإقبال أبناء الجالية على المشاركة بالانتخابات

قال سفير مصر لدى الكويت، طارق القوني، إنّ لجنة الانتخاب بالسفارة أتمت بنجاح الجولة الأولى لعملية تصويت المصريين المقيمين بالكويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، موضحًا أنّ السفارة استقبلت مظاريف التصويت في الفترة من 9 إلى 12 أغسطس الجاري، وأعقبها فرز الأصوات وحصر النتائج وإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات وفقا للإجراءات المتبعة.

وأشاد القوني - في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت، اليوم الخميس- بالاقبال الملحوظ من أبناء الجالية على التصويت فى الانتخابات؛ رغم الظروف الراهنة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مضيفا أنّ ذلك يؤكد المكانة المتميزة للجالية التي تأتي في صدارة الجاليات المصرية بالخارج فيما يخص المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة.

وأثنى القوني على حرص أبناء الجالية المصرية بالكويت، على الانخراط في كل ما يتعلق بقضايا الوطن ومصالحه.

من جانب آخر، نوه سفير مصر لدى الكويت، بأنّ الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، يتضمن عقد جولة ثانية – حال الإعادة- في الفترة من 6 إلى 7 سبتمبر المقبل ، على أن يستمر استقبال المظاريف حتى يوم 9 سبتمبر؛ لإتاحة وقت مناسب لوصول الأصوات، كما حدث بالجولة الأولى.

ودعا القوني أبناء الجالية إلى متابعة صفحتي السفارة والقنصلية على فيس بوك، وموقع الهيئة الوطنية للانتخابات للوقوف على المستجدات في هذا الشأن.

وأعرب سفير مصر لدى الكويت - في ختام تصريحه - عن تقديره للتعاون والتنسيق بين السفارة والسلطات بدولة الكويت الشقيقة، والذي كان له ابلغ الأثر في تسهيل العملية الانتخابية.