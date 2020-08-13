إحالة 9 مسؤولين بالشرقية لـ"التأديبية" لارتكاب مخالفات إدارية ومالية

إحالة سكرتير عام مساعد محافظة الشرقية، و3 من رؤساء المدن، و5 مسؤولين آخرين للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وإصدار قرارات إزالة للعقارات المرخصة.

ضمت قائمة المتهمين في القضية رقم (22 لسنة 62) قضائية عليا، كلاً من: "نبيل السيد حسن وجلال عبدالحفيظ حسنين ومحمد عبيد حسن، مشرفون فنيون بقسم التنظيم برئاسة مركز ومدينة الزقازيق، والسيد عبده محمد، مدير التنظيم، وأحمد محمود السيد، مساعد رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وماجي وديع حليم، رئيس مدينة أولاد صقر، والسعيد اسماعيل أحمد، مشرف بقسم الإزالات، ونبيل فاروق عبدالحليم، رئيس مدينة الإبراهيمية، وعصام علي محمد، سكرتير عام مساعد محافظة الشرقية.

وأكد تقرير الاتهام أن جميع المحالين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المعمول بها في هذا الشأن، والمنصوص عليها في القوانين واللوائح ومدونات السلوك الوظيفي للخدمة المدنية.

كما كشفت التحقيقات أن المحالين من الأول حتى الرابع، قاموا باتخاذ الإجراءات نحو إعداد قرارات إيقاف وإزالة الأعمال المقامة على العقار الكائن بمدينة الزقازيق والمقام على مساحة 700 متر باسم أحمد سليمان علي، ومحمد أحمد إبراهيم، رغم كون العقار صادر له ترخيص بناء تحت رقم 9 لسنة 2014، ولم يتم إلغاءه ومازال ساريًا قانونًا.

وتبين من أوراق القضية أن المتهمين الأول والثاني ومن الخامس حتى السابع، اشتركوا في حملة تنفيذ الإزالة للعقار دون وجه حق، وأصدر المحالان الأخيران الثامن والتاسع تعليمات بتنفيذ الإزالة للعقار، رغم عدم وجود ثمة مخالفة حياله ووجود ترخيص سارٍ له، أخطرا به أثناء التنفيذ من خلال المختصين بالوحدة المحلية.