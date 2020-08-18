على طريقة شحاتة أبوكف.. زوج يبيع شقة واحدة لطليقتيه بالإسكندرية

على طريقة فيلم "غريب في بيتي" للنجم الراحل نور الشريف، الذي اشتهر باسم فيلم "شحاتة أبوكف" الذي وقع ضحية لرجل نصب عليه هو والنجمة سعاد حسني، وباع لكل منهما شقة سكنية قبل ساعات من سفره خارج البلاد، وحرر لكل منهما عقدا للشقة باسمه لتبدأ الدراما بعدها بتعايش بين الضحيتين ويتقاسمان الشقة بينهما ويعيشان فيها معا؛ وقعت نفس القصة مرة أخرى ولكن هذه المرة بشكل حقيقي في الإسكندرية، لكن دور جورج سيدهم الذي نصب على نور الشريف وسعاد حسني قام به زوج طلق زوجتيه وباع لكل منهما الشقة وأعطى لكل منهما أوراقها كدليل ملكية.

القصة الحقيقية بدأت بفيديو استغاثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لسيدة ومعها بناتها يصرخن ويستغثن بالشرطة من محاولة بلطجية الاعتداء عليهن في مسكنهن وكسر باب الشقة.

تداول الفيديو بين رواد مواقع التواصل حتى وصل لجهات التحقيق وهنا تكشفت الحقيقة.

الزوج طلق زوجتيه وكتب لكل منهما عقد بيع وأعطاه لهما دليلا للملكية وحين ذهب الطرفان لقسم الشرطة أظهر كل طرف أوراقه وروى ما حدث وتتبين القصة الحقيقية بلا بلطجية أو اعتداء ويغادر الطرفان قسم الشرطة على أن تبقى منازعة الحيازة للشقة المباعة مرتين قيد التحقيق حتى يصدر فيها قرار لصالح إحداهما.