بدء طلاء واجهات مباني أسيوط بلون موحد

بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط، تنفيذ أعمال طلاء واجهات المباني باللون الموحد، لإعادة الشكل الجمالي والنسق الحضاري للمباني والعقارات بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد سعد أن قانون البناء الموحد رقم 119 يلزم أصحاب العقارات بدهان وتشطيب واجهات العقارات والمنازل قبل توصيل المرافق لها، من الأحياء والمدن أو قبول أي طلبات تصالح لأصحاب المباني المخالفة والمقامة دون تراخيص.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة وضع جدول زمني محدد لخطة طلاء واجهات المباني ومتابعة خطة التنفيذ، على أن يتم طلاء واجهات المنازل باللون البيج والنوافذ والفتحات باللون البني الفاتح.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، أعمال توحيد طلاء واجهات المنازل والمباني بمركز الغنايم يرافقه جاد الله مشرف رئيس المركز ونواب ومساعدي رئيس المركز ومسؤولي الإدارة الهندسية وفنيين التنظيم بالإدارة الهندسية لكل منطقة.