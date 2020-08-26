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برشلونة يحدد سعر بيع ميسي في الميركاتو الصيفي

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أحمد أبو الليل
11:50 ص | الأربعاء 26 أغسطس 2020
ميسي

ميسي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن هناك تطورات جديدة في مستقبل النجم ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة الإسباني، بشأن رحيله عن الفريق الكتالوني في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضح برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، اليوم، أنه في حالة إصرار ليونيل ميسي على الرحيل، ستطلب إدارة الفريق الكتالوني ثمنا لبيعه يتراوح بين 200 و300 مليون يورو، من أجل التخلي عن خدمات اللاعب الأرجنتيني.

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