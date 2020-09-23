الحكومة تدرس الأماكن المقترحة لإقامة 12 "أسمرات" جديدة

تدرس وزارة التنمية المحلية، مع 12 محافظة الأماكن المقترحة لتنفيذ مشروعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات على غرار "حي الأسمرات".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجَّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمجموعة من التكليفات الرئاسية التي ستعمل الحكومة على تنفيذها، منها البدء في عدد من مشروعات الإسكان الحضارية، متكاملة الخدمات، على غرار مشروع الأسمرات، في عدد من عواصم المحافظات، لافتا إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار حرص الدولة، على تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين.

تطورات تنفيذ التوجيه الرئاسي

وأطلع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تطورات تنفيذ التكليف الرئاسي، موضحاً أنه يوجد حالياً نحو 12 محافظة أرسلت الأراضي الجاهزة لديها لتنفيذ التوجيه الرئاسي، وأنه يتم حالياً تدقيق هذه الأراضي وإحداثياتها.

ووجه رئيس الوزراء، وزير التنمية المحلية، بضرورة حصر مختلف الأراضي التابعة للدولة في عواصم المحافظات، لبدء تنفيذ مشروعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، على غرار حي الأسمرات، حيث سيوجد بها العديد من العمارات السكنية، والخدمات التي تلبي احتياجات قاطني هذه المناطق.

مصادر: "ستنفذ على أعلى مستوى"

وقال مصدر حكومي مطلع، لـ"الوطن"، إن وزارة التنمية المحلية تدرس مع المحافظات الـ15 الأخرى الأراضي والأماكن التي من الممكن تنفيذ مشروعات على غرار الأسمرات فيها، مع تدقيق حصر الـ12 محافظة الأولى.

وأوضحت المصادر، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجَّه بضرورة أن يتم التخطيط والتنفيذ على أعلى مستوى، لتضم أماكن على أرقى مستوى، ومساحات مفتوحة، ومتنزهات، ومساحات خضراء، موضحة أن البيئة التي يعيش فيها المواطن تؤثر على حالته الصحية، وإنتاجيته في العمل، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي للبلاد.

"حي الأسمرات"

يذكر أن الحكومة نفذت قرابة 18 ألف وحدة سكنية في مشروع حى الأسمرات، حسب تصريحات للدكتور خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات.

وتتكون العمارات السكنية بمشروع (الأسمرات 1 و2) من دور أرضي بالإضافة إلى 5 أدوار، في حين تم تنفيذ مشروع ‏‏(الأسمرات 3)، بأدوار أكثر ارتفاعاً لتصل إلى 9 أدوار، ومزودة بمصاعد كهربائية ومواتير ‏لرفع المياه.