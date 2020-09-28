فايق: "ناصر" بطل تحرر من الاستعمار.. وما زلنا نستدعيه في مسيرتنا

قال محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنّ رحيل الرئيس جمال عبدالناصر خسارة كبيرة، فهو بطل تحرر من الاستعمار عربيا وأفريقيا.

وأضاف فايق، خلال احتفالية مرور 50 عاما على رحيل جمال عبدالناصر بدار الأوبرا، أنّ ناصر أحبته الأمة العربية وتعلقت به وما زلنا نستدعيه في أزماتنا ونرفع صوره كلما تعثرت مسيرتنا.

وتابع أنّ ما حدث في السودان من فيضان كان يحدث في مصر لولا السد العالي الذي بناه عبدالناصر وحمى مصر، وتأمين قناة السويس الذي رسخ حق الشعب في ثرواته، وقاد حرب الاستنزاف الذي حول الهزيمة إلى نصر، ومهد إلى حرب أكتوبر العظيمة.

وأكد فايق أنّ ناصر كان رجل سلام بمعنى الكلمة، لكنه كان يربط السلام بالعدل حتى لا يصبح استسلاما، ولا يمكن أن يدوم السلام الذي ينتقصه العدل.

وأكمل: "ابتعدنا كثيرا عن مشروع ناصر لتحقيق الوحدة، وعادت الأطماع التركية في بلادنا بعد أن احتلت العالم العربي لفترة طويلة وحرمته من التقدم، والآن تخوض حروبا في سوريا والعراق وليبيا".

ونوه فايق بأنّ القضية الفلسطينية كانت مركز اهتمام جمال عبدالناصر ودافع عنها بكل شراسة، مشيرا إلى أنّ فلسطين جزء من الأمن القومي المصري.