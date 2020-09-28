4 فئات مستحقة و12 شرطا يمنعك من الحصول على مساعدات شهرية من التضامن

حددت وزارة التضامن الاجتماعي الفئات التي لها الحق في الحصول على المساعدات الشهرية الضمانية، وهي عبارة عن خدمة تستفيد بها الأسر ممن ينطبق عليهم شروط ومعايير الاستحقاق، يقدمها قطاع الحماية الاجتماعية، ضمن "مجموعة متكاملة من التدابير التي تتخذها الدول، لتوفير حد أدنى من سبل الحماية للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يواجهها الأسر أو الأفراد ولا سيما الفئات المُستضعفة، وإتاحة الخدمات الاجتماعية الأساسية للجميع إيماناً بمبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.

وترصد "الوطن" في التقرير التالي، التفاصيل الكاملة للمساعدات الشهرية الضمانية، والفئات المستحقة لها، وموانع صرف المساعدات، ضوابط وإجراءات الحصول عليها، وفقا لما حددته التضامن، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

المساعدات الشهرية الضمانية

يتقدم إليها الأفراد الذين تنطبق عليهم شروط ومعايير الاستحقاق وتكون قيمة المساعدة 323 جنيها، ويتم تقديم منحة دراسية شهرية قدرها 40 جنيها وبحد أقصى 200 جنيه للأسرة التي لديها أبناء بالتعليم الأساسي أو المتوسط لمدة 8 أشهر من أكتوبر لمايو من كل عام دراسي.

الفئات المستحقة للمساعدات الضمانية الشهرية من التضامن الاجتماعي

ـ الأسر ممن لديها أشخاص لا يعملون بالقطاع الحكومي أو الخاص، أو تتقاضى معاشا تأمينيا.

ـ الأسر التي لديها أطفال حديثي الولادة وحتى الثامنة عشر عاما، على أن يكون الأبناء من سن السادسة وحتى الثامنة عشر بالمرحلة التعليمية.

ـ الأشخاص التي يتجاوز عمرهم 65 عاما ممن يعانون من أمراض مزمنة، أو عجز يحول بينه وبين العمل، على أن يثبت ذلك بفحص طبي.

ـ الأيتام الذين لا ينالون رعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو بعد ذلك​

معايير الاستبعاد (الإقصاء) من الاستحقاق للمساعدات الضمانية

ـ العمل بالخارج.

ـ امتلاك نصف فدان فأكثر

ـ امتلاك 3 مواشي فأكثر بغرض التجارة.

ـ التحاق الأبناء بالتعليم الخاص (بقيمة أكثر من 2000 جنيه).

ـ تقاضي معاش ضمان.

ـ يدفع اشتراكا تأمينيا أكثر من 600 جنيه.

ـ يتقاضى معاش قوات مسلحة أو شرطة.

ـ امتلاك سيارة من عام 1990 فأكثر، جرار، أو توك توك.

ـ امتلاك عقار لغير غرض السكن.

ـ امتلاك، أو إدارة مشروع خاص له عائد ثابت أكبر من خط الفقر المحدد.

ـ العمل بشركة خاصة، أو حكومية وغير مؤمن عليه.

ـ امتلاك مهن حرة.

إجراءات الحصول على المساعدات الشهرية الضمانية

ـ يقدم طلب المساعدة على نموذج (طلب الحصول على خدمة) بعد استيفاء بياناته من خلال وحدة الشؤون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة مرفقا به المستندات المؤيدة​.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، صرحت خلال الاجتماع الأول للجنة العليا لتيسير برامج الحماية الاجتماعية والمشكلة بالقرار الوزاري رقم 217 لسنة 2020، بأنّ الاستهداف الجغرافي لبرامج الدعم النقدي مبني على خرائط الفقر، حيث يصل الدعم الموجه للوجه القبلي 71% من إجمالي دعم البرنامج بينما يصل إلى 24% للوجه البحري و4% للقاهرة و2% لمدن القناة، مؤكدة أنّ إجمالي ميزانية برنامج تكافل وكرامة تضاعفت عدة مرات خلال السنوات الماضية لتصل إلى 18.5 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.