إحالة 150 موظفا للتحقيق وتحرير 128 محضرا بحملة للرقابة بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، نتائج لجان التفتيش والمرور والمتابعة، التي خرجت أمس إلى مركز ومدينة ميت غمر، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ومديريات الخدمات بالمحافظة، وأسفرت عن معاقبة 150 موظفا في مختلف الجهات الخدمية للتقصير والغياب، وتحرير 128 محضرا متنوعا، والتحفظ على 635 كيلو جرام لحوم وهياكل دواجن، وإحالة جميع محاضر المخالفات المحررة للنيابة لإعمال شئونها، وكلفت تلافي الملاحظات الواردة بالتقارير .

خرجت الحملة بالتنسيق مع اللواء أسامة حامد، رئيس هيئة الرقابة بالدقهلية، والتي رافقه خلالها هيثم الشيخ نائب المحافظ، والعميد محمود عبدالنبي، بهيئة الرقابة الإدارية.

واستمرت أعمال فرق المرور والتفتيش الميداني بالحملة على الوحدات الصحية والمنشآت الغذائية والمخابز والأسواق والمنشآت الاجتماعية والصناعية والتعليمية والوحدات المحلية على مدار اليوم.

وحصرت الحملة 48 حضانة تعمل بدون ترخيص وتم غلقها إداريا واتخاذ الإجراءات حيالها، كما تم غلق 3 سناتر تعليمية تم ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيالهم

وأسفرت حملات المرور والتفتيش عن العديد من المخالفات، في قطاع الصحة عن غلق 4 منشآت طبية خاصة لجسامة المخالفات بها وعدم وجود ترخيص، وغلق 28 منشأة غذائية لوجود خطر داهم على الصحة العامة، وإعدام 500 كيلو جرام أغذية مختلفة لوجود تغير في الخواص، وعمل 50 محضر لمنشآت غذائية لنقص الاشتراطات وعدم وجود شهادات صحية، وتحرير محاضر لمنشآت صيدلية وطبية لعدم تواجد مدير فنى ووجود أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وأدوية تأمين صحى، وتحرير 6 محاضر بيئية لمخالفة الاشتراطات الصحية، ومجازاة 60 موظف بالمستشفيات والوحدات الصحية لتغيبهم عن العمل، جزاء مباشر بخصم 3 أيام.

وفى قطاع الطب البيطري، تم المرور على الأسواق والمحلات التجارية والجزارة وبيع اللحوم والأغذية، وتم تحرير عدد 8 محاضر مخالفات بمضبوطات 650 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج السلخانة ودواجن ومصنعات دجاج غير صالح.

وفى قطاع التموين تم المرور على 95 مخبزا مدعما و6 محطات وقود و3 أفرع ومخازن جملة، و3 مستودعات لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، ومستودع للدقيق المدعم ومطحن وعدد من الأسواق، حيث تم تحرير 25 محضر موازين وتجميع بطاقات ومواصفات وتصرف فى دقيق وتوقف عن الإنتاج وعدم وجود قائمة، وتحرير 40 محضرا للذبح خارج السلخانة، وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية، وتم التحفظ على 205 كيلو جرامات لحوم ذبح خارج السلخانة، و430 كيلو جرام هياكل دواجن غير صالحة.

وفى قطاع التضامن الاجتماعي تم المرور على 53 منشأة اجتماعية، وتم إحالة 7 من العاملين بالإدارة الاجتماعية بميت غمر للشئون القانونية للتحقيق، وتم تسليم 113 فيزا تكافل وكرامة للمستحقين وربط مساعدات شهرية عاجلة لعدد 7 حالات، وتم تعقيم دار المسنين بميت غمر، وتم توفير احتياجات عروسة بدار الأمل لرعاية الأيتام، وتم حصر 48 حضانة تعمل بدون ترخيص وغلقها إداريا واتخاذ الإجراءات حيالها.

وفى قطاع القوى العاملة، تم المرور الميداني على 23 منشأة شملت شركات ومصانع ومحلات، وتم إنذار 18 منشأة ومنحها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، كما تم تحرير 5 محاضر فورية لبعض المنشآت.

وفى قطاع التعليم تم المرور على 45 مدرسة وإحالة 9 من العاملين بالمدارس للإهمال والتقصير في العمل، وتم تلافي ملاحظات بعدد 24 مدرسة، وغلق 3 سناتر تعليمية تم ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيالهم.

وفى قطاع الطرق تم المرور الميداني على شارع بورسعيد بطول 2 كيلو وجارى العمل فى رصفه وتم أخذ عينات من توريدات طبقة الأساس، وتمهيد بعض الشوارع والطرق بنطاق المدينة.

وأوضح تقرير الإدارة العامة للمتابعة بديوان المحافظة أنه تم إحالة 74 حالة غياب بالوحدة المحلية ومستشفيات الكلى والمسالك للتحقيق، وتم متابعة رفع تراكمات القمامة بشوارع بورسعيد والحرية والكلية النوعية..

وقرر محافظ الدقهلية إحالة جميع محاضر المخالفات التي تم ضبطها للنيابة العامة، ووجه بمتابعة تصرفات النيابة بشأنها، وكلف رئيس مركز ومدينة ميت غمر ووكلاء الوزارات ومديري المديريات المعنية، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الملاحظات الواردة بتقارير المرور لكل الأجهزة المشاركة في الجولة.

وأكد "مختار" على استمرار الجوالات الميدانية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية للتصدي لكل أشكال الفساد والخروج عن القانون.