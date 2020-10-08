رشا نبيل تروي كواليس لقاء "مس ليندا والوزراء الثلاثة": صورناه مرتين

روت الإعلامية رشا نبيل، كواليس اللقاء الذي جمعها على الهواء مباشرة مع "مس ليندا"، بحضور الوزراء الثلاثة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات الأسبق، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وقالت "نبيل"، في منشور لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسوك بوك" منذ قليل: "رحمة الله على مس ليندا، تلك المعلمة العظيمة التي تشرفت بعمل حلقة خاصة معها، ومع ثلاثة من الوزراء، تخرجوا على أيديها.. الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور هشام عرفات وزير النقل".

وأضافت: "أتذكر كواليس هذه الحلقة، وكانت أول حلقة لي في برنامج مصر النهاردة بالتليفزيون المصري.. سجلنا الحلقة، وفجأة يوم الإذاعة فقد التسجيل، وسهرت ليلة أنا وزميلي لطفي سالمان، لإعادة تقديم الحلقة على الهواء، وجمع الوزراء، وكان أحدهما الدكتور خالد عبدالغفار، خارج مصر، ووصل قبل الهواء من المطار على الاستديو، ووافقت الدكتورة هالة السعيد، أستاذتي الجميلة، والعزيز الوزير هشام عرفات على الحضور للاستديو".

وتابعت: "لكن المهمة الأكبر، كانت إحضار السيدة ليندا نظراً لسنها، وحالتها الصحية، وكان توفيق الله معنا جميعاً.. رحمة الله عليك أيتها السيدة العظيمة".

يذكر أن السيدة ليندا سليمان المشهورة باسم "ناظرة الوزراء"، توفيت اليوم، عن عمر ناهز 97 عاماً.

وقالت مصادر مقربة من السيدة الراحلة، لـ"الوطن"، إنها كانت محجوزة في أحد المستشفيات منذ قرابة 3 أسابيع بعد إصابتها بالفشل الكلوي.

وأضافت المصادر، أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، حاولت دفع تكلفة علاجها، وعدد من تلاميذها حاولوا دفع تكلفة علاجها، ولكنها رفضت، وقالت إنها ستدفع تكلفة علاجها من حر مالها قبل أن يتوفاها الله.

واشتهرت "سليمان"، أنها كانت مديرة إحدى المدارس التي درس فيها عدد كبير من الوزراء الحاليين والسابقين بينهم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، والدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة البيئة والعشوائيات السابقة.