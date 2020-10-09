ضبط محاولة تهرب من سداد 6 ملايين جنيه ضرائب ورسوم بالإسكندرية

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالتنسيق مع مباحث التهرب الضريبي بالإسكندرية، محاولة تلاعب شركة في المستندات للتهرب من سداد ضرائب ورسوم جمركية تقدر بـ 6 ملايين و791 ألف جنيه.

كانت معلومات وردت للإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي تفيد إفراج إحدى شركات الاستيراد والتصدير عن مشمول البيانات الجمركية أرقام ٢ و٨٩٥ و١٩٤٦ و٢٢٨٣لسنه ٢٠١٨ بميناء الدخيلة عن صنف أقمشة منسوجة بأسعار متدنية بتقديم مستندات غير حقيقية بقصد التهرب من الضرائب والرسوم.وعقب استئذان النيابة المختصة، جرى تفتيش مقر الشركة وضبط المستندات الدالة على مخالفات الشركة، وذلك بمعرفة لجنة من إدارات التهرب الضريبي والجمارك.

وأسفر التفتيش عن ضبط الفواتير والمستندات الأصلية التي أوضحت التلاعب وتدني القيم المقدمة للجمارك فى البيانات الجمركية، إذ تبين أن القيمة الحقيقية للأصناف المخالفة تقدر بـ12 مليونا و479 ألف جنيه.فيما بلغ فرق القيمة الجمركية مبلغ 6 ملايين و791 ألف جنيه، والتعويضات المستحقة 2 مليون و516 ألف جنيه. تحرر محضر ضبط رقم ٥٣٤ لسنة ٢٠٢٠ مكافحة تهريب التزام تجاري، وإحالة المحضر للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.