عاجل.. النيابة تخلي سبيل طارق جميل سعيد بكفالة 300 ألف جنيه

قالت مصادر أمنية وقضائية، إن النيابة قررت إخلاء سبيل المحامي طارق جميل سعيد، بكفالة مالية قدرها 300 ألف جنيه.

وكان طارق جميل، أذاع فيديو هاجم فيه القنوات المعادية للدولة، التي تناولت فيديو له، وكالت اتهامات للدولة المصرية، وعبّر عن غضبه بسبب ما أسماه اجتزاء للفيديو والهجوم على الدولة المصرية، مؤكدا أنه كان يقصد انتقاد أمر ما، دون تطاول أو هجوم على الدولة المصرية ورموزها.

ومن المقرر إطلاق سراح المحامي طارق جميل سعيد، بعد دفع مبلغ الكفالة المقررة.

جدير بالذكر أن المستشار جميل سعيد، قال في وقت سابق، إن ما صدر عن نجله طارق بشأن الفيديو الذي تناوله حول انتخابات مجلس النواب، كان بحس وطني وطريقة نقدية، ولم يقصد إطلاقا تناول رموز الدولة، ورمزها الأعلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والمؤسسات الدستورية القائمة، بما لا يجوز تناوله، ولكن فُهم من طريقته الانفعالية غير ذلك.

وأضاف "سعيد"، في تصريحات تلفزيونية، أن أهل الشر من الجماعة المحظورة المكروهة، حاولت إخراج الفيديو الذي أذاعه عن سياقه والغاية منه، وبثوه بطريقة مكروهة على قنواتهم.

وأوضح أن نجله طارق، سارع بإعداد فيديو آخر قال فيه، إنه وطني، ويحب هذه الأرض، ويحترم رئيسها، الذي هو فوق رؤوسنا، وإنه يحترم مؤسسات الدولة ورموزها، وهذا إقرار صريح جلي لا لبس فيه، ولكن رغم التصور الخاطئ الذي حدث، فإنهم كأسرة يقدمون اعتذارا واضحا جليا، لرئيس الجمهورية، الذي في قلوبهم، ويفتدوه بأرواحهم.

كما قدم اعتذارًا للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس، والمرشحين، داعيا بالتوفيق لجميعهم، معقبا: "أعتذر، ونعتذر، أعتذر ونعتذر، أعتذر ونعتذر".

وعن الدعاية التي تروج لها جماعة الإخوان، قال، إن "طريقهم حالك مظلم مقطوع عليه، ومصر كلها قطعت عليهم الطريق، وليس لهم معنا طريق، وليس لهم معنا إلا طريق واحد وهو طريق جهنم"، لافتًا في الوقت ذاته، إلى أن مجلس الشيوخ، هو مجلس الحكمة، ويقدرونه وأعضائه على رؤوسهم.