عاجل.. "شكري": اجتماع مصري أردني عراقي لتنفيذ برامج اقتصادية غدا

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن الاجتماع الثلاثي المقرر عقده غدًا بين مصر والعراق والأردن يأتي بتوجيه من قادة الدول الثلاث عندما التقوا بالأردن في إطار التعاون الثلاثي.

وذكر "شكري"، أن وزراء الخارجية هم المعنيون بالتنسيق ورعاية التعاون الثلاثي، ووضع الأطر التنفيذية الخاصة بتفعيل تلك المجالات، وسوف تتاح الفرصة غدًا لمواصلة التنسيق والحديث فيما هو قادم لتنفيذ برامج إقتصادية ومجالات للتعاون الاقتصادي فيما بين الدول الثلاثة، وتناول وتذليل أي عقبات.

وأضاف "شكري" خلال المؤتمر الصحفي الذي جمع بينه وبين وزير الخارجية العراقي، أن القادة الثلاثة ركزوا خلال القمة الماضية التي عُقدت في الأردن على ضرورة تفعيل تعاون مادي يلبي أولوليات الأطراف الثلاث، وذلك على مبدأ المساواة والدعم المتبادل والقدرة على تلبية احتياج البعض للبعض الآخر، وكل ذلك سوف يكون محل تناول خلال اللقاء الوزاري الثلاثي غدًا.

وأضاف وزير الخارجية، أن اللقاء سيناقش القضايا السياسية الخاصة بالمنطقة، والتحديات التي ستواجه الدول الثلاث لدى رؤية مشتركة عبر عنها القادة خلال لقاءاتهم الماضية مشيرًا إلى الاستمرار في التنسيق والعمل الثلاثي.