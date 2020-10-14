أستاذ اقتصاد: مصر أصبح لديها مناخ قوي وجاذب للاستثمار

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن التداعيات الاقتصادية على مستوى العالم، تعتبر أكثر سوءًا من العام السابق، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ولكن الدولة المصرية، ما زالت تؤكد أنها تصمد أمام هذه الجائحة.

واستدل "عنبر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أحداث اليوم"، الذي يُعرض على شاشة "extra news"، على ذلك بأن الشهور الأولى، شهدت حدوث فائض أولي 100 مليون، على الرغم من زيادة الإنفاق العام، سواء في الاستثمار، أو الإنفاق الاجتماعي مثل منحة العمالة المنتظمة.

وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إلى أن الدولة المصرية أصبح لديها مناخا قويا وجاذبا للاستثمارات العالمية، يجعل كل الشركات لديها طموح للاستثمار في الدولة المصرية، حيث إن الوضع المالي والنقدي يحظى بالعديد من الإشادات الدولية التي تشجع أي مستثمر أجنبي للاستثمار بمصر.

وأوضح أن الدولة المصرية تتجه إلى الإنفاق على الاقتصاد الرقمي، وميكنة بعض المؤسسات مثل الشهر العقاري، للتحول نحو الاقتصاد الرقمي، أو المعرفي، وهذا بدأ يأخذ وضعه في العالم ما بعد كورونا، لافتا إلى أن الدولة المصرية احتلت على المرتبة السادسة في الدراسات التي تتحدث عن الاقتصادات الأكثر استقرارا بعد كورونا، حيث كانت المعايير تستند في جزء كبير إلى الرقمنة أو التحول إلى الاقتصاد الرقمي.