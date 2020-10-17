حبس تاجر مخدرات بالدقهلية صاحب فيديو "اللي عنده معزة يلمها"

أمرت نيابة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، بحبس متهم بالإتجار في المخدرات، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة مواد مخدرة وسلاح ناري، وطلقات من ذات العيار، بعد ظهوره في مقطع فيديو بإحدى الجزر النيلية بين محافظتي الدقهلية والغربية، ويطلق أعيرة نارية.

وظهر المتهم في مقطع فيديو وهو يستقل قارباً في نهر النيل، وفي يده سلاح ناري "مسدس"، وأخذ يردد: "اللي معاه ساعة يظبطها، واللي عنده معزة يربطها، الكلام ده محدوف لمعزة مش لخروف"، ثم أطلق عياراً نارياً من مسدسه.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، اللواء رأفت عبد الباعث، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بتوافر معلومات أكدتها التحريات السرية، عن تردد "حسن م. أ."، 27 سنة، بين محافظتي الدقهلية والغربية، للإتجار في المخدرات، متخذاً من إحدى الجزر النيلية، التابعة لمحافظة الغربية، مقراً لنشاطه غير المشروع.

وعلى الفور، تم تشكيل مأمورية من قسم شرطة ميت غمر، تمكنت من القبض على المتهم، داخل جزيرة نيلية بين مركز زفتى بمحافظة الغربية، ومركز ميت غمر بالدقهلية، وذلك لاتهامه بالإتجار في المخدرات وحيازة أسلحة نارية، وبفحص المتحرى عنه تبين أنه من العناصر الخطرة، وسبق اتهامه في 7 قضايا، عبارة عن حيازة مخدرات وتعدي بالضرب، وله محل إقامة بإحدى القرى التابعة لمركز زفتى في محافظة الغربية.

وضبطت القوة بحوزة المتهم "طبنجة" 9 مللي، و10 طلقات من ذات العيار، بالإضافة إلى 92 لفافة "هيروين"، تزن 250 جرام "ربع كيلو"، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبسؤال المتهم، في محضر الشرطة، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ من حصيلة تجارته غير المشروعة، والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة بمركز ميت غمر، أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.