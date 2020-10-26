12 شرطا لحجز أراضي ووحدات "بيت الوطن": التسجيل بأولوية التحويل البنكي

تطرح وزارة الإسكان على وحدات سكنية وأراضٍ جديدة بمشروع "بيت الوطن" للعاملين بالخارج، ويشمل الطرح وحدات سكنية للأفراد في 8 من المدن الجديدة من ضمنها العاصمة الإدارية الجديدة، القاهرة الجديدة، مدينة الشروق، مدينة السادات، مدينة بدر، دمياط الجديدة، مدينة العبور، مدينة 6 أكتوبر، ومدينة الشيخ زايد، وقطع أراضٍ سكنية للأفراد.

شروط الحجز:

1- أن يكون الحاجز متمتعاً بالجنسية المصرية، ولديه إقامة سارية في الخارج (أو ما يُعادلها).

2- ألا تقل سن الحاجز عن 21 سنة.

3- تكون أولوية الحجز لأسبقية التحويل لكامل مبلغ الدفعة المقدمة.

4- الحجز والسداد عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار أو من الداخل بشرط توافر العملة بالحسابات البنكية قبل بدء الحجز بـ60 يومًا.

5- يحظر الإيداع النقدي بالدولار طبقًا لتعليمات البنك المركزي المصري، ويبدأ التخصيص بعد إقفال باب الحجز بـ10 أيام.

6- يتمّ فتح باب التحويلات لمدة 3 أسابيع من تاريخ فتح باب الحجز، وفي حال سداد كامل المبلغ في هذه المرحلة أو بالمراحل السابقة.

7- يتمّ خصم 7.5% من المبلغ المتبقي بعد سداد الدفعة المقدمة بصفة دائمة، فيما عدا إذا كان السداد للقسط الأخير.

8- يتمّ تسجيل التحويلات الواردة اعتباراً من بداية العام الحالي وقبل فتح باب التحويلات بهذه المرحلة ضمن تحويلات اليوم الخامس.

9- يُسمح بتخصيص قطعتي أرض للحاجز بالمدينة الواحدة، بهذه المرحلة، ويتمّ إلغاء أي تخصيص في حالة مخالفة ذلك.

10- يمكن لمن حولوا مبالغ كاملة ولم يستفيدوا بها في الحجز بالمراحل السابقة، الحجز في المرحلة السابعة، وذلك من خلال تحويل مبلغ وقدره 1000 دولار.

11- يسمح بإمكانية تعديل الرغبة للمحولين بهذ المرحلة فقط بين مكونات المشروع "أراضٍ، وحدات"، وذلك بعد الانتهاء من تسجيل جميع تحويلات المرحلة.

12- يتمّ تسجيل الطلبات طبقاً لأولوية التحويل البنكي، والواردة بكشوف البنك المركزى المصري، ولا يُسمح بتحويل المبالغ المحولة من أحد الحاجزين إلى حاجز آخر، أو ضم مبالغ زائدة عن الدفعة المقدمة من تحويل لإدراجه بتحويل آخر سواء للحاجز نفسه أو للغير.

أسلوب السداد لقطع الأراضي السكنية للأفراد:

- يجرى سداد دفعة مقدمة 25% "ولا يُسمح بالاستفادة من أي مبالغ زائدة من حجوزات مؤكّدة سابقة بالمراحل السابقة" والباقي على 5 أقساط سنوية مُحملة بالفوائد البنكية على الرصيد الباقي، وبسعر فائدة بمعدل 3.5% سنويًا.

- سداد القسط الأول خلال شهر من تاريخ استلام الأرض، ويجرى حساب المُعادل للدولار لكل من القسط وفائدته بسعر يوم استحقاق القسط.

- يجرى حساب غرامة التأخير على سداد القسط والفائدة من تاريخ استحقاق القسط والفائدة بسعر يوم السداد.

- تكون طريقة السداد من داخل مصر طبقًا لتعليمات البنك المركزي المصري، ويتمّ الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن يكون هناك نسب تميز كالتالي "5% للقطع المطلة على نواصي - 5% للقطع المطلة على حدائق - 15% للقطع المطلة على البحر".

- يسدد دفعة مقدمة 40% من إجمالي ثمن الوحدة شاملاً التميز "ولا يُسمح بالاستفادة بأي مبالغ زائدة من حجوزات سابقة بالمراحل السابقة"، ويُسدد الباقي على 3 أقساط، ويُستحق القسط الأول بعد سنة من الاستلام، ويجرى حساب المُعادل للدولار للقسط بسعر يوم استحقاق القسط، ويحسب غرامة التأخير على سداد القسط من تاريخ استحقاق القسط.

- بخصوص أسلوب السداد للوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تبلغ الدفعة المُقدمة 30% من إجمالي ثمن الوحدة.